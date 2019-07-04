Путин озвучил, чего ждет от Зеленского

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский вел прямые переговоры с представителями «властей» на Донбассе и не называл их сепаратистами.
Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает российское агентство ТАСС.
«[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами», — заявил Путин.
Он также обвинил украинскую власть в игнорировании Минских соглашений.
Напомним, что Украина официально отказывается вести прямые переговоры с лидерами и представителями боевиков на территории неконтролируемых Киевом частей Донецкой и Луганской областей.
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