В странах ЕС в мае начнут тестировать COVID-паспорта

Евросоюз разделил страны на три группы для тестирования паспортов вакцинации от коронавируса. В первую группу, которая начнет тестирование уже в мае, попали семь стран.
Об этом рассказал высокопоставленный европейский чиновник, передает греческое агентство Ekathimerini.
По словам чиновника, в мае тестирование COVID-паспортов начнется в Греции, Испании, Мальте, Болгарии, Эстонии и Люксембурге. Туристический Кипр попал во вторую группу и проведет тестирование позже.
Европейский чиновник добавил, что цифровой сертификат вакцинации будет технически готов к 1 июня и заработает уже с 30 июня. Сертификат будет подтверждать, что путешественники будут вакцинированы против COVID-19.
Ранее Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям заявил, что он против требований международных путешественников иметь доказательства вакцинации, отчасти на том основании, что такая мера усугубит несправедливость.
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