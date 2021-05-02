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Информация о финотчетности компаний и сведения Госземкадастра будут открыты для украинцев, – премьер

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Информация о финотчетности компаний и сведения Госземкадастра будут открыты для украинцев, – премьер

Кабинет министров Украины упрощает процесс доступа к информации для украинцев, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье.

В своем сообщении, которое было обнародовано в фейсбуке, глава правительства рассказал, что на прошедшей неделе было опубликовано постановление Кабмина о более чем 1000 наборов открытых данных.

«Каждый желающий сможет ознакомиться с реальным финансовым состоянием компаний и размерами выплат налогов в госбюджет», — отметил Шмыгаль.

Он также рассказал, что информация о финансовой отчетности компаний и сведения Государственного земельного кадастра будут открыты для украинцев, а набор данных о транспортных средствах и их владельцах будет дополнен полем с VIN-кодом.

Госземкадастр, Денис Шмыгаль
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