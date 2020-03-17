В Украине семь подтвержденных случаев коронавируса

В Украине уже семь зарегистрированных случаев коронавируса, заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На сегодняшний день зарегистрированных случаев коронавируса в Украине уже семь», — сообщил Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной Рады.

Он также отметил, что «уже есть случаи заболеваний украинцев за границей, не единичные, в том числе один случай заболевания работника консульства, который сейчас лечится».

Премьер пообещал подготовить депутатам «конкурентную аналитику» по данному вопросу.