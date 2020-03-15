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Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома
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Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома
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Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома

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Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев отказаться от междугородних поездок.

«Я настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины», — сказал Шмыгаль в видеообращении, обнародованном в Телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Премьер отметил, что в Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин в учебных заведениях.

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«Все зависит от каждого из нас. Совместными согласованными действиями мы способны минимизировать влияние этой беды», — говорится в сообщении.

Денис Шмыгаль, коронавирус
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