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США могут принять решение о бойкоте пекинской Олимпиады

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США могут принять решение о бойкоте пекинской Олимпиады

Американская администрация пока не рассматривала вопрос о бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, но, тем не менее, не исключает, что такое решение может быть принято, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Во время интервью телеканалу CBS он согласился с мнением ведущей о том, что китайские власти проводят политику геноцида в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, и в ответ на вопрос о том, возможен ли в связи с этим бойкот Соединенными Штатами пекинской Олимпиады, сказал: «Никогда не говорите, что что-то невозможно. Это просто не то, на чем мы сейчас сосредоточены».

Блинкен добавил: «Просто это не то, что мы сейчас рассматриваем, до этого (игр — Ред.) еще целый год».

Говоря об американо-китайских отношениях в целом, он подчеркнул, что вооруженный конфликт между двумя странами, в случае возникновения, противоречил бы их общим интересам.

«Дойти до этого, или даже двигаться в этом направлении глубоко противоречит интересам как Китая, так и Соединенных Штатов», — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

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В то же время Блинкен заявил: «За последние несколько лет мы стали свидетелями того, что Китай ведет себя более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом. Это факт».

Тем не менее, он отметил: «Мы не можем позволить себе роскошь не иметь дела с Китаем. В отношениях есть реальные сложности, будь то состязательная часть, будь то конкурентная часть, будь то часть сотрудничества».

Китай, Энтони Блинкен, Олимпиада-2022
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