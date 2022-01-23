Блинкен не думает, что Олимпиада в Пекине повлияет на планы РФ в отношении Украины

Проведение Олимпиады в Пекине не скажется на якобы имеющихся у России планах в отношении Украины. Такое мнение озвучил в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в эфире телеканала CBS.
«Я так не думаю», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос о том, скажется ли, по его мнению, проведение Олимпиады на якобы имеющихся у российского руководства планах. «Считаю, что Россия будет принимать решения, исходя из оценок президента Путина относительно того, что отвечает ее интересам», — озвучил предположение глава Госдепа. При этом он в очередной раз отметил, что агресси против Украины повлечет «серьезные последствия».
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине сообщило о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016