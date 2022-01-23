Блинкен не думает, что Олимпиада в Пекине повлияет на планы РФ в отношении Украины

Проведение Олимпиады в Пекине не скажется на якобы имеющихся у России планах в отношении Украины. Такое мнение озвучил в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в эфире телеканала CBS.

«Я так не думаю», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос о том, скажется ли, по его мнению, проведение Олимпиады на якобы имеющихся у российского руководства планах. «Считаю, что Россия будет принимать решения, исходя из оценок президента Путина относительно того, что отвечает ее интересам», — озвучил предположение глава Госдепа. При этом он в очередной раз отметил, что агресси против Украины повлечет «серьезные последствия».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине сообщило о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля.