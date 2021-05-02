Украина начала закачку газа в подземные хранилища

Украина 30 апреля 2021 года начала закачку природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ), свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», в минувшую пятницу нетто-закачка превысила нетто-отбор из ПХГ на 1,86 млн куб. м. В частности, хранилища 30 апреля пополнились на 3,85 млн куб. м при отборе 1,99 млн куб. м.

Закачка продолжилась и 1 мая — она составила 5,74 млн куб. м при отборе 0,01 млн куб. м.

Таким образом, из отопительного сезона 2020/2021 гг. Украина вышла с запасами 15,291 млрд куб. м (29 апреля), сезона 2019/2020 гг. — 15,784 млрд куб. м (26 марта), сезона 2018/2019 гг. — 8,745 млрд куб. м (4 апреля), сезона 2018/2019 гг. — 7,435 млрд куб. м (8 апреля), сезона 2017/2018 гг. — 8,1 млрд куб. м (22 марта), сезона 2016/2017 гг. — 8,438 млрд куб. м (6 апреля).

Как сообщалось, Украина использовала свои подземки в режиме отбора более полугода — с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ в объеме 28,443 млрд куб. м.