США обсуждают с «Талибаном» ускоренный вывод американских войск из Афганистана

Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана в середине лета, а не к началу сентября. Об этом в понедельник сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на собственные источники.
По их информации, речь на переговорах между представителями США и талибов идет о завершении выхода американских сил из Афганистана к началу июля. Один из источников указал, что талибы не согласились с установленным США крайним сроком выхода в сентябре, поэтому "новый срок должен быть установлен в середине этого периода".
Также указывается, что если стороны достигнут соглашения по этому вопросу, то "Талибан" вернется к переговорам (с представителями официальных афганских властей) и будет готов принять участие в международной конференции в Турции по урегулированию ситуации в Афганистане.
Несколько часов назад в Кабул прибыл спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, который, как отмечает телеканал, намерен обсудить с руководством страны предстоящую конференцию в Турции и другие вопросы, связанные с мирным процессом.
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