В Украине больных COVID-19 значительно больше, чем показывает статистика

В Украине пока не болели COVID-19 65% опрошенных граждан, о том, что переболели, сообщили 29% в ходе всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

На вопрос «Вы уже переболели или сейчас болеете COVID-19? / Почему Вы считаете, что это именно COVID-19 — делали тесты или только по симптомам?», 65% опрошенных ответили, что не болели, 29% — болели. Из тех, кто болел, 17% делали тест, 12% — испытывали симптомы.

На вопрос «Готовы ли Вы лично сделать прививки в ближайшие несколько месяцев?», 43% ответили, что готовы, 53% — не готовы. По сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилась на 10 процентных пунктов (с 33% до 43%), а не готовых — уменьшилась на 9 процентных пунктов (с 62% до 52%), сообщает КМИС.

На вопрос «Почему Вы не готовы вакцинироваться?» большинство ответили, что вакцины еще недостаточно проверены (40%); второй по популярности ответ — недоверие вакцинам, которые сейчас есть в Украине (33%). «Последствия вакцины могут быть хуже, чем от COVID-19» — так считают 20% опрошенных; 17% не доверяют любой вакцинации.

Как отметил гендиректор КМИС Владимир Паниотто, на 16 апреля по официальной статистике (данные университета Джонса Хопкинса) переболели COVID-19 1974056, то есть примерно 2 млн человек. «По данным опроса, переболели 29,1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% всего за симптомами. Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболело 4,4 млн человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике. Если принять во внимание, что в 2 млн. официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был ковид, но не делали тесты, тоже могли быть правыми, то больных в нас может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике», — заявил Паниотто.

Это, по его мнению, «не может быть связано с неискренностью респондентов, они не имеют мотивации говорить о том, что тесты подтвердили, что они болели, если такого не было». «Я не знаю протоколов сбора информации о случаях ковида, но, возможно, частные клиники и коммерческие центры тестирования не всегда сообщают о случаях ковида и эти данные не попадают к централизованной системе», — сказал социолог.

Опрос также предлагает данные по уровню заболеваемости COVID-19 по регионам: наибольшее количество тех, кто болели или сейчас болеет COVID-19, наблюдается в Западном регионе (34%), несколько меньше в Центре (30%). На Востоке так ответили 27% опрошенных. Наименьшее количество тех, кто болели ли сейчас болеют COVID-19, в Южном регионе (24%).

Наибольшее число тех, кто болел и это установлено с помощью теста, — в Западном регионе (20%), наименьшее количество — в Южном (12%). В Центре наличие болезни с помощью теста установили 18% опрошенных, на Востоке — 15%.

Испытывали симптомы коронавируса, но не делали тест: 13% жителей Западного региона, 12% — Центрального; на Востоке и Юге — одинаково, по 11%.

Количество тех, кто не болел COVID 19, — наибольшее в Южном регионе (70%), наименьшее — в Западном (61%). В Центре не болели 65%, на Востоке — 67%.

Социологи показали также уровень заболеваемости COVID-19 по возрасту: наибольшее количество тех, кто болели или сейчас болеет COVID-19, — среди молодежи, наименьшее — среди пожилых людей: 18-29 лет — 36%, 30-39 лет — 32%, 40-49 лет — 27%, 50-59 лет — 34%, 60+ лет — 21%.

Среди них наибольшее количество тех, кто установил болезнь с помощью теста, — среди людей в возрасте 50-59 лет (22%), наименьшее — среди пожилых людей, 60+ лет (11%).

Наибольшее количество тех, кто определил болезнь по симптомам, — среди молодежи, 18-29 лет (16%), наименьшее — среди пожилых людей, 60+ лет (10%).

Наибольшее количество тех, кто не болели — среди пожилых людей, 60+ лет (73%), наименьшее — среди людей в возрасте 18-29 лет и 50-59 лет (все равно, 61%).

КМИС также получил данные об уровне готовности к вакцинации, по регионам: более половины населения всех регионов Украины не готовы вакцинироваться: всего таких в Южном и Восточном регионах (54% и 55%, разница не является значимой), несколько меньше — в Центре и на Западе (51% и 50%, разница не является значимой).

Во всех регионах Украины четверть и более населения готовы к вакцинации: больше всего таких в Западном регионе (47%), несколько меньше в Центре (44%). Среди жителей Юга и Востока Украины готовы вакцинироваться 39%.

По возрасту больше всего тех, кто не готов вакцинироваться — среди людей в возрасте 30-39 лет (63%), меньше всего — среди пожилых людей, 60+ лет (41%)

Больше всего тех, кто готов вакцинироваться — среди пожилых людей, 60+ лет (53%), меньше всего — среди людей в возрасте 30-39 лет (31%).