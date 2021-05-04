Боррель поговорил с Блинкеном про Россию, Китай и Иран

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях заседания глав МИД «семерки» в Лондоне и обсудил с ним отношения с Россией и Китаем, а также ядерную сделку с Ираном. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Встреча стала возможностью обсудить двусторонние отношения и наиболее важные вызовы в сфере безопасности и внешней политике перед консультациями министров иностранных дел «семерки», — говорится в заявлении.
Они обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе «в контексте возможного возвращения США в СВПД, а также возможности гарантировать полное и эффективное выполнение его условий».
«Они также обсудили отношения с Россией в контексте недавнего сосредоточения сил на границе с Украиной и в Крыму, самочувствие Навального, российские действия в отношении государств ЕС и санкции против граждан Евросоюза», — говорится в документе.
Помимо этого, они обсудили отношения с Китаем, Афганистаном и беспорядки в Колумбии.
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