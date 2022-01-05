Боррель заявил последствиях за военную агрессию против Украины

Любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену, заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

«Наш главный интерес, наша главная обеспокоенность, наша главная цель — попытаться деэскалировать напряженность через эти переговоры и другие, которые последуют. Но также через сильную поддержку и твердую позицию по поддержке Украины. Эти вещи должны идти рука об руку. Желание снизить напряженность через диалог, чтобы избежать усиления напряженности, искать решения, но с твердой поддержкой и сильной приверженностью, что любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену», — сказал Боррель СМИ в ходе брифинга в Луганской области в среду.

Он заявил, что конфликт на Донбассе создает напряжение для безопасности Евросоюза.

«Сейчас конфликт (на Донбассе — ред.) находится на грани того, что он может углубиться. Сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности. Россия наращивает войска и оружие вдоль украинской границы... Вопрос безопасности Европы и безопасности Украины, поскольку Украина является частью Европы, — это вопрос, который в первую очередь касается украинцев и европейцев», — сказал Боррель на брифинге.

По его словам, ЕС выражает стойкую поддержку Украине в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе путем переговоров. Боррель также сказал, что ЕС координирует свои позиции с США и НАТО в вопросе разрешения конфликта.

«Мы тут в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть полную поддержку ЕС территориальной целостности и независимости Украины. Мы тут для того, чтобы работать вместе над деэскалацией ситуации. Главный вопрос, который нас беспокоит, наша главная цель — это снижение напряжения. Это должно проходить и путем переговоров, которые будут в ближайшее время, так и путем твердых заявлений о нашей поддержке Украины, о том, что мы идем с Украиной плечом к плечу», — сказал он.