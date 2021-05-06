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В Австралии зарегистрировали еще пять случаев тромбоза после применения вакцины от AstraZeneca

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В Австралии зарегистрировали еще пять случаев тромбоза после применения вакцины от AstraZeneca

Пять новых случаев тромбоза, вызванного применением вакцины коронавируса Vaxzevria британско-шведского производителя AstraZeneca, были зарегистрированы в Австралии. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, с начала недели в стране были госпитализированы пять человек с тромбозом глубоких вен и синдромом тромбоцитопении, вызванным препаратом Vaxzevria.

Общее число таких случаев с 22 марта, когда в Австралии начали использование этого препарата, составляет 11. «Почти все пострадавшие — люди старше 50 лет. Очевидно, что и в будущем осложнения будут зафиксированы в этой возрастной группе, хотя ранее считалось, что такой побочный эффект в основном проявляется у людей младше 50 лет», — цитирует ABC Джона Скерритта из австралийского государственного управления терапевтических товаров (TGA).

Скерритт также напомнил, что польза от вакцинации значительно превышает возможные риски развития побочных эффектов и заявил, что часто люди воспринимают как нежелательные последствия лихорадку, головную боль и повышение температуры, обычные для любой прививки. «Мы получаем в среднем шесть или семь сообщений о побочных эффектах на каждую тысячу доз вакцины, причем не в каждом из этих случаев ухудшение самочувствия стало следствием применения препарата. Мы чаще всего фиксируем побочные эффекты после первой дозы вакцины от AstraZeneca и после второй дозы препарата Pfizer», — сказал он.

На данный момент в Австралии по меньшей мере одну дозу вакцины получили 2,4 млн человек. У 11 человек развился тромбоз после вакцины Vaxzevria, еще 16 пациентов были госпитализированы с анафилаксией после применения препарата от Pfizer. Три человека скончались, предположительно, от осложнений, вызванных вакцинацией.

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Массовая вакцинация против коронавируса началась в Австралии 22 февраля. В ходе прививочной кампании используются два препарата, получившие разрешение национального регулятора — вакцины от компаний AstraZeneca и Pfizer. Согласно решению министерства здравоохранения Австралии, вакциной Vaxzevria от AstraZeneca прививают только граждан старше 50 лет.

Австралия, AstraZeneca
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