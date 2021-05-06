Украина будет просить у США антиснайперские технологии и системы ПВО

Во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует обсудить с ним список военной поддержки.

В частности, украинская сторона запросит системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии, заявил Кулеба в интервью CNN, обнародованном в среду.

«Я хочу прояснить, что речь идет не только о получении их из Соединенных Штатов, но и о покупке их в Соединенных Штатах. Мы хотим, чтобы это партнерство работало в обоих направлениях. Оно должно быть взаимовыгодным», — добавил министр.

Как сообщалось, Блинкен в полночь 6 мая прибыл в Киев. В рамках визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с Блинкеном планирует обсудить помощь, которую США могут предоставить Украине в процессе проведения реформ, а также ряд экономических вопросов, особенно в энергетической сфере.