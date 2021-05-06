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Укрзализныця возобновит поезда в Венгрию и Австрию

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Укрзализныця возобновит поезда в Венгрию и Австрию

Укрзализныця в июне возобновит международные железнодорожные путешествия. Сейчас уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.

«У нас есть для вас замечательная новость: в июне возобновляем международные железнодорожные путешествия. Как сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в УЗ сообщили, что сейчас ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой о возобновлении скоростного сообщения между странами.

Венгрия, Австрия, УЗ
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