Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможное подписание в будущем двухстороннего соглашения между Украиной и США.
«Отдельно мы проговорили формат поддержки фундаментальной. Мы говорили о вопросах альянса и о вопросе возможного двустороннего очень серьезного соглашения, но это вопрос будущего. Сейчас очень сложно говорить о деталях», — сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве.
Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку и за увеличение военной и финансовой поддержки.
«Отдельно мы проговорили фундаментальный формат поддержки. Мы говорили о вопросе альянса и возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но этот вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях», — отметил президент.
Также стороны обсудили безопасность в Черноморском и Азовском регионах.
«Тут мы видим общие действия, и, я считаю, есть фундаментальная идея — пока тоже не буду говорить об этом публично. Нужно, чтобы все стороны согласовали эту идею и тогда мы все расскажем общественности», — добавил Зеленский.
До этого Зеленский заявил, что 2021 год будет фундаментальным в отношениях Украины и США.
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