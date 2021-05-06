Блинкен заявил о важности борьбы с коррупцией в Украине

Борьба с коррупцией является одним из самых важных вопросов для украинского народа, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«Мы говорили о реформах и реформировании институций, потому что есть очень много разных интересов, которые выступают против усилий Украины в реформировании и борьбе с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние силы, такие как олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины. Потому борьба с коррупцией является одним из самых важных заданий для украинского народа и решающей для улучшения его жизни: от услуг, на которые народ полагается до возможностей, которыми он пользуется», — сказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину вечером 5 мая. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогу встречи с Блинкеном заявил, что его визит является весомым вкладом в безопасность и успех государств и всего евроатлантического пространства.
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