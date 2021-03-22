Разумков заявил о желании как можно быстрее получить план по членству в НАТО

Украина рассчитывает на получение ПДЧ по членству в НАТО в ближайшей перспективе. Об этом заявил во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ в штаб-квартире Альянса спикер ВРУ Дмитрий Разумков.
По его словам, признание Украины Партнером НАТО с расширенными возможностями — важный этап евроатлантических стремлений нашего государства.
«Для Верховной Рады усиление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось отложить проведение в Киеве сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Но мы благодарны партнерам, что по предложению Украины согласовали ее проведение в мае 2022 года», — отметил Разумков.
Разумков заявил, что Украина реформирует военную и сферу безопасности в соответствии со стандартами НАТО и продолжает принимать решения, приближающие Украину к евроинтеграции.
Ранее глава ОП Андрей Ермак выразил убеждение в том, что процесс вступления Украины в Альянс должны ускорить из-за того, что в стране идет война.
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