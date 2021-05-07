Псаки может уйти с должности пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что может в следующем году уйти со своего поста, передает CNN.

«Я думаю, что пришло время для кого-то другого получить эту работу через год или примерно через год», — сказала Псаки.

Пресс-секретарь отметила, что ей правятся вызовы и ответственность, которые сопровождают подобную работу. Однако она договаривалась с переходной командой президента США Джо Байдена о пребывании в должности примерно на один год.

Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем Госдепартамента. После этого, с 2015 по 2017 год, она работала директором по коммуникациям Белого дома. После победы Дональда Трампа на президентских выборах Псаки ушла из Белого дома и приступила к работе политическим комментатором на канале CNN.