Псаки может уйти с должности пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что может в следующем году уйти со своего поста, передает CNN.
«Я думаю, что пришло время для кого-то другого получить эту работу через год или примерно через год», — сказала Псаки.
Пресс-секретарь отметила, что ей правятся вызовы и ответственность, которые сопровождают подобную работу. Однако она договаривалась с переходной командой президента США Джо Байдена о пребывании в должности примерно на один год.
Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем Госдепартамента. После этого, с 2015 по 2017 год, она работала директором по коммуникациям Белого дома. После победы Дональда Трампа на президентских выборах Псаки ушла из Белого дома и приступила к работе политическим комментатором на канале CNN.
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