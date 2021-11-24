В Белом доме не подтвердили отправку дополнительного оружия в Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила, но и не опровергла сообщения о возможности отправки дополнительных вооружений в Украину. Трансляция ее выступления велась на YouTube-канале The Washington Post.

Так, на вопрос о возможности США отправить в Украину дополнительные вооружения или военных советников, а также поступали ли соответствующие запросы со стороны Киева, Псаки сказала: «Мы поддерживаем тесные контакты с украинским руководством, но мне нечего анонсировать сегодня».

При этом пресс-секретарь Белого дома напомнила, что президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине военную помощь в размере до $60 млн за счет средств Пентагона. Она уточнила, что при нынешней администрации США «неоднократно демонстрировали, что могут использовать ряд инструментов для противодействия вредоносной активности России».

Днем ранее CNN со ссылкой источники сообщила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки своих военных советников, а также дополнительного вооружения в Украину на фоне сообщений о том, что Россия концентрирует войска рядом с украинской границей. По данным телеканала, речь идет об отправке новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin и минометов.

Поставки американского оружия в Украину осуществляются в рамках двусторонних договоренностей с весны 2018 года, тогда страна также получила партию ПТРК Javelin и снаряды к ним. В начале сентября этого года Байден утвердил помощь на $60 млн, которая также будет включать поставку комплексов Javelin. Кроме того, 31 августа Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Всего с 2014 года страна в рамках материально-технической поддержки получила от США грузов на общую сумму $2 млрд, заявляли в Министерстве обороны Украины в начале октября.