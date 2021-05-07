США могут предоставить дополнительную военную помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что Вашингтон может оказать дополнительную военную помощь Украине, отметив, что данный вопрос на стадии активного рассмотрения.
В интервью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Блинкен сказал: «Мы рассматриваем, какая дополнительная помощь, помимо той очень значительной помощи, которую мы уже оказали, включая снаряжение, была бы полезна Украине прямо сейчас. Это рассматривается очень активно».
Он назвал Пентагон «главным партнером Украины», но не дал ответа на вопрос ведущей, готовы ли США удовлетворить просьбу Киева о размещении на украинской территории ракетных комплексов Patriot.
Стенограмму интервью распространил американский госдепартамент.
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