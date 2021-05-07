Блинкен уклонился от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать, рассматривает ли Вашингтон возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. Соответствующий вопрос ему задали во время интервью в Киеве для «Радио Свободы».
«Я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы о том, что мы могли бы сделать в будущем», — сказал Блинкен, добавив, что США рассматривает любой разумный вариант для сдерживания «российской агрессии» в разных областях.
При этом глава американской дипломатии отметил, что Вашингтон рассчитывает на более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. «Но одновременно не менее важно, что если Россия продолжит опрометчивые или агрессивные действия как по отношению к Украине, так и по отношению к другим странам, которые являются нашими партнерами, то мы ответим», — добавил он.
Впервые вопрос отключения России от SWIFT поднимался в 2014 году, когда западные страны вводили санкции против Москвы из-за аннексии Крыма.
Проблема актуализировалась весной этого года. В апреле глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал страны Запада отключить Россию от платежной системы, чтобы остановить вооруженную агрессию в отношении Украины. Эту меру он предлагал коллегам из ЕС в качестве одного из пунктов нового санкционного пакета против Москвы.
С аналогичным предложением позже выступила группа депутатов Европарламента. За их резолюцию в итоге проголосовало большинство парламентариев. При этом документ не имеет юридической силы, обязывающий ЕС предпринять соответствующие действия.
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