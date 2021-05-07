Войти
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США
дружба народов
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США
Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне
дружба народов
Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Блинкен уклонился от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

253
Блинкен уклонился от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать, рассматривает ли Вашингтон возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. Соответствующий вопрос ему задали во время интервью в Киеве для «Радио Свободы».

«Я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы о том, что мы могли бы сделать в будущем», — сказал Блинкен, добавив, что США рассматривает любой разумный вариант для сдерживания «российской агрессии» в разных областях.

При этом глава американской дипломатии отметил, что Вашингтон рассчитывает на более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. «Но одновременно не менее важно, что если Россия продолжит опрометчивые или агрессивные действия как по отношению к Украине, так и по отношению к другим странам, которые являются нашими партнерами, то мы ответим», — добавил он.

Впервые вопрос отключения России от SWIFT поднимался в 2014 году, когда западные страны вводили санкции против Москвы из-за аннексии Крыма.

Читайте также: США могут предоставить дополнительную военную помощь Украине

Проблема актуализировалась весной этого года. В апреле глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал страны Запада отключить Россию от платежной системы, чтобы остановить вооруженную агрессию в отношении Украины. Эту меру он предлагал коллегам из ЕС в качестве одного из пунктов нового санкционного пакета против Москвы.

С аналогичным предложением позже выступила группа депутатов Европарламента. За их резолюцию в итоге проголосовало большинство парламентариев. При этом документ не имеет юридической силы, обязывающий ЕС предпринять соответствующие действия.

SWIFT, Энтони Блинкен
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 7 мая 2021
Четверг, 6 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Инерция президентских выборов больше не действует – именно поэтому рейтинг Зеленского идет вниз (а следом и рейтинг его «сиамского близнеца» в лице «Слуги народа»). Если на волне «головокружения от успехов» партия Зеленского в июле 2019 года получила 43,16%, то, случись новые выборы, сегодня «слуги народа» могут рассчитывать только на 22,1%.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Украина для «зеленой» власти – родная страна или рынок сбыта для США?

Снова отличился министр здравоохранения Максим Степанов, написавший в Facebook, что не допустит вакцину «Спутник V» в Украину. «Моя позиция принципиальная и неизменная: «Спутника» в Украине не будет», - заявил министр на своей странице в Facebook. И это заявляет представитель «зеленой» власти, провалившей вакцинацию!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016