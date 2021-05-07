Сумская область может сегодня выйти из «красной» зоны

Сумская область в пятницу, 7 мая, может выйти из «красного» уровня эпидопасности, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве.
«По индикаторам, которые мы получили сегодня утром, Сумская область также может выйти из „красного“ уровня эпидопасности. Поэтому Минздрав сегодня готовит представление секретариату Кабмина и Комиссии по ТЭБ и ЧС, чтобы рассмотреть вопрос выведения из „красного“ уровня эпидопасности Сумской области», — сказал он.
Ляшко добавил, что таким образом все области будут в «желтой» и «оранжевой» зонах.
Помимо этого, замминистра отметил, что в среднем регионы пребывали в «красной» зоне 37 дней.
«Если подытожить этот рост в феврале-апреле, то в „красный“ уровень эпидопасности попали 14 областей и Киев. Средний срок пребывания региона в „красном“ уровне составлял 37 дней. Быстрее всего справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая пребывала в жестких эпидограничениях 22 дня, дольше всего — Житомирская (63 дня) и Черновицкая (52 дня) области», — сказал он.
Ляшко также отметил, что Киев уже два дня соответствует рекомендованному ВОЗ показателю выявленных случаев среди всех протестированных в 5%, который свидетельствует о контроле над распространением заболевания.
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