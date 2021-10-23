Еще одна область попала в «красную» зону

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение установить в Сумской области красный уровень эпидопасности с 23 октября.

Об этом сообщил в среду министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Телеграме по результатам внеочередного заседания Госкомиссии.

«По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области», — написал он.

Также комиссия решила применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

Как сообщалось, с 15 октября Херсонская область перешла в «красную» зону карантина, с 18 октября начал действовать красный уровень эпидемической опасности в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.