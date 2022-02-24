В Ахтырке идут бои, российские войска зашли в Сумы

Российские войска взяли под контроль участок трассы М02 «Киев-Москва» в пределах Сумской области, идут бои в Ахтырке, российские техника и военные зашли в Сумы, сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
«Ситуация сегодня на территории Сумской области сложная. Сейчас идут бои в городе Ахтырка, в Конотопе был бой, возле Сум, город Глухов прошли „транзитом“... Российские войска контролируют трассу от границы с РФ — трассу Киев-Москва — до Черниговской области, до Батурина точно», — сказал Живицкий в видеообращении на сайте обладминистрации в Фейсбук.
Также, по его словам, сложная ситуация в городе Белополье, Бурынь и по другим населенным пунктам Сумской области.
«Вооруженные силы Украины дают отпор. Враг в случае получения серьезного ответа начинает отступать, есть погибшие и раненые со стороны страны-агрессора. По состоянию на сегодня техника и военные уже, по нашей информации, зашли в Сумы. Поэтому прошу всех принять меры по обеспечению собственной безопасности», — сообщил он.
По словам главы обладминистрации, предпринимаются все меры для надлежащего жизнеобеспечения области. «К сожалению, есть повреждения на территории области — газопроводы, которые горят, и сейчас нет возможности у газовой службы выехать туда, так как мы боимся за здоровье людей», — добавил Живицкий.
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