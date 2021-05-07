Почти половина украинцев поддерживают запрет георгиевской ленты

43% украинцев поддерживают решение о запрете публичного использования и ношения георгиевской ленты, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.
Вместе с тем, согласно опросу, против этого решения выступают 29% граждан, 16% ответили, что им безразлично, и еще 13% не определились со своим отношением.
В Западном и Центральном регионах большинство поддерживает это решение (64% и 47% соответственно). На Юге и Востоке поддерживают это решение по 27%, не поддерживают — 33% на Юге и 43% в Восточном регионе. Исследователи также обращают внимание на то, что это решение поддерживает электорат всех партий, кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ).
Всеукраинский опрос «День победы и его место в исторической памяти украинского: какой смысл граждане вкладывают в эту дату?» был проведен фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.
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