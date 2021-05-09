Зеленский дал более тысячи украинок звание «Мать-героиня»

Президент Украины Владимир Зеленский в День матери подписал указ № 188/2021 «О присвоении почетного звания «Мать-героиня».

Как сообщается на сайте главы государства, за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития этого звания удостоено 1019 украинских женщин, воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Такого звания были удостоены 49 жительниц Винницкой области, 145 — Волынской, 33 — Днепропетровской, 13 — Донецкой, 50 — Житомирской, 32 — Закарпатской, 21 — Запорожской, 54 — Ивано-Франковской, 5 — Киевской и 15 — города Киева.

Также звания «Мать-героиня» удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 — Луганской, 115 — Львовской, 12 — Николаевской, 76 — Одесской, 27 — Полтавской, 87 — Ровенской, 18 — Сумской, 54 — Тернопольской, 23 — Харьковской, 9 — Херсонской, 41 — Хмельницкой, 27 — Черкасской, 77 — Черновицкой и 22 — Черниговской области.