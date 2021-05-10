Глава дипломатии ЕС не видит улучшений в отношениях с Россией

В ЕС не видят улучшений в отношениях с Россией. Об этом верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал перед началом заседания глав МИД, передает Swissinfo.ch.

«Ситуация с Россией не улучшается», — констатировал он. При этом Боррель добавил, что «многое изменилось» и в отношениях США и ЕС.

Напряженность в отношениях Москвы и Брюсселя усилилась в последние несколько месяцев на фоне ареста и отправки в колонию оппозиционера Алексея Навального, эскалации ситуации на Донбассе и переброске российских войск к границе Украины, а также взаимных высылок дипломатов и создания в России списка «враждебных государств».

В конце апреля Россия ввела персональные санкции в отношении представителей ЕС. В черный список попали восемь чиновников и политиков. Это решение было связано с введенными в марте антироссийскими санкциями.

Жозеп Боррель тогда назвал решение российских властей неприемлемым и лишенным юридических оснований.

Россия ввела санкции в ответ на действия Евросоюза, который в марте ввел персональные санкции из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Позднее ЕС также утвердил санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных к нарушению прав человека.