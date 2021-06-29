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ЕС готовит новые санкции против России

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ЕС готовит новые санкции против России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ближайшие недели и месяцы подготовит по поручению лидеров 27 стран сообщества варианты новых санкций против России и возможные сферы взаимодействия с Москвой. Об этом он заявил в своем еженедельном блоге, посвященном во вторник отношениям с Россией.

«В ближайшие недели и месяцы я буду готовить различные направления действий, которые определили лидеры (27 стран ЕС — Ред.): в первую очередь это означает работу по сохранению единства ЕС, что является нашим самым сильным преимуществом при работе с Москвой, — пишет он. — Во-вторых, Евросовет поручил Еврокомиссии и мне представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах-членах и по соседству».

Кроме того, по поручению саммита ЕС Боррель подготовит возможные сферы взаимодействия с Москвой. «В-третьих, Евросовет также попросил Еврокомиссию и меня разработать варианты по таким темам, как климат и окружающая среда, здравоохранение, а также вопросы внешней политики, в которых мы могли бы изучить способы взаимодействия с Россией. Он также напомнил о важности контактов между людьми и необходимости дальнейшей поддержки российского гражданского общества», — добавил глава дипломатии ЕС.

По словам Борреля, Евросоюз заинтересован в привлечении России к решению глобальных проблем, так как Москва является крупным игроком на мировой арене.

По мнению Борреля, «Россия в настоящее время не заинтересована в том, чтобы ЕС развивался как глобальный субъект». «Но они не могут игнорировать нас, и мы не должны позволять им просто делать ставки или поощрять наши разногласия. У государств — членов ЕС могут быть тактические расхождения, но нет фундаментальных, когда дело доходит до защиты наших ценностей», — отметил он.

«В конечном счете, Россия — наш самый большой сосед. Она никуда не денется, и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению ее поведенческой модели. ЕС должен учитывать это и разработать политику, которая позволит достичь той или иной формы совместного проживания, защищая наши интересы и ценности и останавливая динамику эскалации», — заключил глава дипломатии ЕС.

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Напомним, лидеры 27 стран ЕС в ходе затянувшейся до глубокой ночи 25 июня дискуссии по России не смогли согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Взамен, согласно итоговому заявлению саммита, главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для ЕС, а также проработать варианты введения новых санкций против РФ, включая экономические, для противодействия вредоносной деятельности России.

Россия, ЕС, Жозеп Боррель
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