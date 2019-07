Борис Джонсон сегодня вступит в должность премьера Великобритании

Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года. Бывший глава МИД Великобритании и экс-мэр Лондона одержал во вторник убедительную победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии, оставив далеко позади своего единственного оппонента — действующего главу Форин оффиса Джереми Ханта.

Передача власти действующего главы правительства преемнику по традиции происходит в максимально сжатые сроки. Соединенное Королевство остается без премьер-министра примерно на час. Как ожидается, Мэй в среду в последний раз появится в Палате общин в качестве премьера и даст депутатам ответы на интересующие их вопросы. После чего, примерно в 15:00 местного времени (17:00 по Киеву), она направится в Букингемский дворец, чтобы передать прошение об отставке королеве Елизавете II. После того, как монарх формально примет отставку, ушедший с должности политик уже не возвращается в премьерскую резиденцию.

Вслед за Мэй с королевой встретится Джонсон, которому королева поручит сформировать правительство. Примечательно, что он станет 14 британским премьером в эпоху правления Елизаветы II. Первым же был Уинстон Черчилль.

После вступления в должность премьер-министра Джонсон должен быть написать секретные письма на случай ядерной атаки и гибели правительства. Данная процедура является одним из пунктов протокола, который необходимо выполнить новому главе британского кабинета министров.

Так называемые Письма последней надежды (The Letters of Last Resort) Джонсон напишет от руки в четырех экземплярах, после чего они будут запечатаны в конверты и отправлены командирам четырех подводных лодок, на вооружении которых находятся баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Письма премьер-министра будут храниться внутри двойных сейфов на центральных боевых постах управления каждой из подлодок.

Содержание этих писем никогда не будет обнародовано. С уходом премьер-министра они подлежат уничтожению. Тем не менее считается, что они содержат четыре варианта возможных действий: нанесение ответного ядерного удара, воздержание от возмездия, принятие военными решения на свое усмотрение или переход под командование союзного государства. Бывший премьер-министр Джон Мейджор (1990-1997) описал эту процедуру как «одну из самых сложных вещей, которые ему приходилось когда-либо делать».