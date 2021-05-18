«ДТЭК Энерго» реструктуризировал долг на сумму свыше $2 млрд

«ДТЭК Энерго» завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающую конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму свыше $2 млрд в новые еврооблигации, говорится в сообщении компании в понедельник вечером.
«ДТЭК Энерго, несмотря на потерю активов на Донбассе, системный кризис на рынке электроэнергии Украины и экономический спад, вызванный пандемией коронавируса COVID 19, успешно завершил процесс реструктуризации еврооблигаций и основной банковской задолженности на общую сумму более $2 млрд», — приводится в релизе комментарий генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.
Согласно условиям реструктуризации, часть текущей задолженности по еврооблигациям «ДТЭК Энерго» конвертирована в еврооблигации «ДТЭК Нефтегаз» в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.
Остальная задолженность конвертирована в новые еврооблигации «ДТЭК Энерго» со ставкой 7% и сроком погашения 31 декабря 2027 года. В 2021 году «ДТЭК Энерго» в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике, отмечала компания.
Компания также указывала, что присоединившиеся до конца дня 5 мая к Lock-up Agreement держатели облигаций получат выплату в размере 2% суммы новых облигаций.
«Таким образом, займы „ДТЭК Энерго“ переведены в публичный финансовый инструмент», — отмечается в пресс-релизе.
По словам Тимченко, параметры выпуска новых еврооблигаций были определены в конструктивном, партнерском диалоге с кредиторами.
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