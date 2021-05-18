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Visa и Mastercard просят АМКУ согласовать снижение комиссий

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Visa и Mastercard просят АМКУ согласовать снижение комиссий

Национальный банк Украины (НБУ), Visa и Mastercard подписали меморандум о содействии конкурентному платежному рынку в Украине и обратились с заявлением в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) для получения разрешения на постепенное снижение предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж) до 0,9% к июлю 2023 года.

«Меморандум о поэтапном рыночном снижении уровня комиссий интерчейндж призван обеспечить развитие безналичных расчетов в Украине, он соответствует принципам рыночной экономики в интересах всех участников рынка. Надеемся на оперативное рассмотрение АМКУ обращения и положительное решение, которое позволит снизить комиссии интерчейндж в Украине, начиная уже с июля этого года» — процитировала пресс-служба НБУ гендиректора Mastercard в Украине и Молдове Ингу Андрееву.

Согласно сообщению, после получения соответствующего разрешения от АМКУ планируется достичь предельный размер ставок комиссии интерчейндж на уровне 0,9% к 1 июлю 2023 года с постепенным снижением этих показателей не более чем до 1,2% с 1 июля 2021 года и не более чем до 1% — с 1 июля 2022 года.

Указывается, что подписантами меморандума выступили замглавы правления НБУ Алексей Шабан, региональный президент компании Visa в регионе Центральная Европа, Ближний Восток и Африка Эндрю Торре и старший управляющий советник по регуляторным вопросам компании Mastercard в Европе Кристоф Баерт.

НБУ подчеркнул, что меморандум открыт для присоединения других платежных организаций платежных систем и участников рынка.

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Как сообщалось, представители бизнеса в конце марта предложили за три года снизить максимальный размер комиссии эквайринга до 1,4%, начиная со снижения до 1,8% в 2021 году и до 1,6% к 2022-му. В том числе максимальный размер комиссии интерчейндж до 1,2% в 2021 году, 1% — в 2022 году и 0,9% в 2023 году.

Ранее в комитете Рады представители банков и платежных систем поддержали ограничение комиссий эквайринга для торговцев ставкой — 1%, ставок интерчейнджа — 0,5% с начислением клиентам скидки 1%.

АМКУ, НБУ, Visa, MasterCard
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