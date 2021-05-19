Мальдивские острова могут скоро полностью исчезнуть

Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет быстро и согласованно бороться с изменением климата, заявила министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шауна.
По ее словам, если окружающей среде и дальше будет наноситься такой же ущерб, как и сейчас, то уже к 2100 году Мальдив «не будет».
«Изменение климата реально, а мы — самая уязвимая страна в мире», — заявила Шауна в эфире телеканала CNBC.
Она отметила, что сегодня 80% Мальдивских островов расположены на высоте лишь одного метра над уровнем моря. Шауна добавила, что на большей части островов наблюдаются наводнения, а также эрозия береговой линии.
Также, по словам министра, власти Мальдив уже предприняли ряд усилий, чтобы минимизировать воздействие изменения климата. Так, например, в стране принимаются меры по охране прибрежных районов. Также Мальдивы стремятся стать лидером в области сокращения выброса парниковых газов, чтобы убедить остальные страны последовать их примеру.
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