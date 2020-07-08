Бывший пограничник подозревается в незаконном пропуске Порошенко на Мальдивы

Следователи Главного следственного управления (ГСУ) Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины, который в январе 2018 года дал незаконное указание подчиненным военнослужащим о незаконном пропуске через границу Украины вне пункта пропуска президента Украины и лиц, сопровождавших его на отдых на Мальдивы.
Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины, подозрение экс-пограничнику выдвинуто в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса генерального прокурора.
«Сейчас следствием также проверяется причастность этого военнослужащего и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы Украины и Управления государственной охраны Украины к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска. В настоящее время устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации создания и использования неконтролируемого канала в государственной границе Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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