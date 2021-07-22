Власти Мальдив будут брать деньги за выезд с островов

Власти Мальдив в начале июля приняли поправку в налоговый кодекс, согласно которой со всех выезжающих из республики граждан, в том числе туристов, будет взиматься налог, который будет включен в стоимость авиабилета, сообщает портал Raajje.
«Налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов, за исключением детей до двух лет и лиц с дипломатической неприкосновенностью. Пассажиры, вылетающие эконом-классом, в качестве налога на вылет заплатят $30, а мальдивцы — $12. Все пассажиры бизнес-класса должны оплатить налог в размере $60, первого класса — $90», — пишет издание.
Как отмечает портал, пассажиры, вылетающие на частных самолетах, должны будут заплатить $120.
Кроме того, все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта Велана (MLE), будут облагаться сбором на развитие аэропорта в размере $25.
Согласно поправке в налоговый кодекс, путешественникам необходимо производить оплату только в долларах США. Если такой возможности нет, они могут оплатить сбор через авиакомпанию.
В настоящее время туристы на Мальдивских островах оплачивают аэропортовый сбор в размере $15.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016