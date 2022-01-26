Количество украинцев в Доминикане и на Мальдивах выросло в 4 раза

Несмотря на ограничения из-за COVID-19, украинцы в 2021 году активнее путешествовали за границу. Киевстар проанализировал, как абоненты пользовались услугами роуминга и составил рейтинг самых популярных стран для путешествий.

В декабре 2021 года в пятерку популярнейших стран, куда путешествовали абоненты Киевстар, вошли:

1. Польша — посетило на 76% больше абонентов, чем в декабре 2020 года;

2. Египет — на 51% больше;

3. Германия — на 80% больше;

4. Венгрия — на 40% больше;

5. Турция — на 34% больше.

В течение 2021 география зарубежных путешествий абонентов Киевстар расширялась. По сравнению с 2020 годом количество украинских туристов в Черногории и Боснии и Герцеговине выросло в 6 раз, в Грузии в 5 раз, а на Мальдивах и Доминикане в 4 раза.

Киевстар — крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 26,3 млн абонентов мобильной и 1,2 млн абонентов фиксированной связи.