Глава Colonial Pipeline сообщил, сколько компания заплатила хакерам

Генеральный директор атакованного хакерами оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline Джозеф Блаунт заявил, что компания была вынуждена заплатить взломавшей ее хакерской группировке выкуп в размере 4,4 миллиона долларов.

«Я знаю, что это чрезвычайно спорное решение. Оно далось мне нелегко. Признаюсь, мне было некомфортно видеть, как эти деньги уходят к таким людям», — сказал Блаунт в интервью газете Wall Street Journal, подтвердив, что компания заплатила выкуп взломавшей ее группировке.

Как отметил Блаунт, такое решение было принято, поскольку руководство не было до конца уверено, насколько серьезно кибератака отразилась на работе систем компании и в какие сроки удастся нормализовать работу нефтепровода.

В то же время NBC News сообщает, что хакеры из группировки DarkSide, которые заблокировали американский трубопровод Colonial Pipeline, получили $90 млн выкупа. Большая часть средств из этой суммы были направлены в виде биткоинов на криптобиржи, где их можно конвертировать в деньги.

В пятницу лондонская аналитическая компания Elliptic сообщила, что идентифицировала биткоин-кошелек, который DarkSide использовала для сбора выкупных платежей из своих жертв. В тот же день исследователи безопасности из компании Intel 471 заявили, что группировка DarkSide закрылась после потери доступа к собственным серверам, к тому времени ее кошельки с криптовалютой опустели.

В своем новом сообщении во вторник Elliptic заявила, что DarkSide и ее аффилированные фирмы получили по меньшей мере 90 млн долл. США выкупной выплаты биткоинами, происхождением из 47 различных кошельков для криптовалют.

Напомним, что 7 мая крупнейший поставщик горючего в восточной части США компания Colonial Pipeline заявила о прекращении работы своих трубопроводов вследствие хакерской атаки. Это привело к повышению цен на топливо, а также к панике среди населения.

В среду, 12 мая, компания Colonial Pipeline сообщила, что начинает восстановление работы собственной системы.