Войти
Зеленский рассказал, когда закончится эпоха бедности
позиция
Зеленский рассказал, когда закончится эпоха бедности
Шмыгаль прислал в Раду представления на трех новых министров
кадры
Шмыгаль прислал в Раду представления на трех новых министров

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

«Понять и простить»: Зеленский признал, что ему стыдно за действия некоторых людей из его команды

255
«Понять и простить»: Зеленский признал, что ему стыдно за действия некоторых людей из его команды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за действия некоторых людей в его окружении.

«За некоторые шаги некоторых людей, которые есть или были рядом со мной, мне действительно стыдно. Считаю, что если это небольшие промахи, то нужно простить. Они должны исправлять ситуацию и показывать это. Всегда нужно давать людям второй шанс, если они не преступники», — сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Президент подчеркнул, что если люди пришли с ним, то он несет за них ответственность.

Отвечая на вопрос о советнике главы Офиса президента Тимофее Милованове, Зеленский заявил, что он хороший специалист, хотя иногда рефлексирует и ведет себя несдержанно.

«Что касается (народного депутата — Ред.) Николая Тищенко ... мне действительно стыдно за некоторые его шаги. Он был неправ. Он должен это понимать. Он взрослый человек и должен сам нести ответственность», — добавил президент.

Читайте также: Зеленский рассказал подробности про закон об олигархах

В то же время, президент поприветствовал решение фракции «Слуга народа» дать Тищенко второй шанс, так как «у него есть и другие стороны, он болеет за много вещей в Украине».

Зеленский отметил, что иногда ситуация с членами его команды бьет и по его рейтингу.

Владимир Зеленский, Николай Тищенко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 20 мая 2021
Среда, 19 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Министр Роман Лещенко хочет уничтожить мелкого фермера в интересах аграрных холдингов?

Министр аграрной политики хочет фактически уничтожить мелкое и среднее фермерство путем «принудительной консолидации» земли в руках крупных аграрных компаний. Повысить конкурентоспособность путем сосредоточения рынка в руках нескольких игроков еще не удавалось никому, это нонсенс.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Грантоеды так привыкли врать и воровать, что брешут даже Соросу

Бигус и компания в очередной раз пообещали нам расследование и обманули. Как так? А все очень просто. Грантоеды настолько привыкли врать и воровать, что теперь брешут даже своему предводителю Соросу, впаривая под видом «расследования» всем давно известные вещи.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Как «заслуженные железнодорожники» становятся «почетными металлургами», не приходя в сознание

Прямо сейчас на наших глазах разворачивается пиар-кампания за повышение налогов и ренты для горнодобывающих предприятий. Главным рупором идеи повысить ренту на добычу железной руды для украинских предприятий сделали бывшего журналиста Сергея Лещенко.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016