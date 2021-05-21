Войти
Зеленский рассказал, когда закончится эпоха бедности
позиция
Зеленский рассказал, когда закончится эпоха бедности
Шмыгаль прислал в Раду представления на трех новых министров
кадры
Шмыгаль прислал в Раду представления на трех новых министров

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

В ЕС договорились по сертификату вакцинации

214
В ЕС договорились по сертификату вакцинации

Европарламент (ЕП) и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о введении сертификата вакцинации для жителей Евросоюза. Об этом еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил в Twitter.

«Достигнута договоренность по предложению Еврокомиссии о европейском цифровом сертификате COVID. Я приветствую сегодняшнее предварительное соглашение, достигнутое Европарламентом и Советом ЕС», — написал Рейндерс.

В сообщении Европарламента говорится, что 26 мая по тексту проголосует профильный комитет ЕП по гражданским свободам. Окончательное утверждение соглашения по коронавирусным сертификатам для ЕС запланировано на пленарной сессии Европарламента 7–10 июня в Брюсселе.

«Сертификат будет доступен в цифровом или бумажном формате. Он будет свидетельствовать о том, что человек был вакцинирован от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или излечился от инфекции. На практике это будут три разных сертификата», — говорится в сообщении.

Как отметили в ЕП, регламент ЕС о цифровых сертификатах COVID-19 должен действовать в течение 12 месяцев. Сертификат не будет предварительным условием для реализации права на свободное передвижение и считаться проездным документом, уточнили в Европарламенте.

Кроме того, в ЕП подчеркнули, что страны Европейского союза будут самостоятельно принимать решения о признании или непризнании сертификатов, выданных в других государствах ЕС, с неавторизованными европейским лекарственным регулятором вакцинами (Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на данный момент одобрило применение вакцин от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson).

Читайте также: Администрация США выступит перед сенаторами по ситуации с «Северным потоком – 2»

Как заявил переговорщик со стороны ЕП по коронавирусному сертификату, глава комитета по гражданским свободам Хуан Фернандо Лопез Агиляр, в Европарламенте рассчитывают на то, что сертификат вступит в силу на территории Евросоюза с 1 июля.

ЕС, паспорт вакцинации, сертификат вакцинации
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 21 мая 2021
Четверг, 20 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Министр Роман Лещенко хочет уничтожить мелкого фермера в интересах аграрных холдингов?

Министр аграрной политики хочет фактически уничтожить мелкое и среднее фермерство путем «принудительной консолидации» земли в руках крупных аграрных компаний. Повысить конкурентоспособность путем сосредоточения рынка в руках нескольких игроков еще не удавалось никому, это нонсенс.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Грантоеды так привыкли врать и воровать, что брешут даже Соросу

Бигус и компания в очередной раз пообещали нам расследование и обманули. Как так? А все очень просто. Грантоеды настолько привыкли врать и воровать, что теперь брешут даже своему предводителю Соросу, впаривая под видом «расследования» всем давно известные вещи.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Как «заслуженные железнодорожники» становятся «почетными металлургами», не приходя в сознание

Прямо сейчас на наших глазах разворачивается пиар-кампания за повышение налогов и ренты для горнодобывающих предприятий. Главным рупором идеи повысить ренту на добычу железной руды для украинских предприятий сделали бывшего журналиста Сергея Лещенко.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016