В ЕС договорились по сертификату вакцинации

Европарламент (ЕП) и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о введении сертификата вакцинации для жителей Евросоюза. Об этом еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил в Twitter.
«Достигнута договоренность по предложению Еврокомиссии о европейском цифровом сертификате COVID. Я приветствую сегодняшнее предварительное соглашение, достигнутое Европарламентом и Советом ЕС», — написал Рейндерс.
В сообщении Европарламента говорится, что 26 мая по тексту проголосует профильный комитет ЕП по гражданским свободам. Окончательное утверждение соглашения по коронавирусным сертификатам для ЕС запланировано на пленарной сессии Европарламента 7–10 июня в Брюсселе.
«Сертификат будет доступен в цифровом или бумажном формате. Он будет свидетельствовать о том, что человек был вакцинирован от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или излечился от инфекции. На практике это будут три разных сертификата», — говорится в сообщении.
Как отметили в ЕП, регламент ЕС о цифровых сертификатах COVID-19 должен действовать в течение 12 месяцев. Сертификат не будет предварительным условием для реализации права на свободное передвижение и считаться проездным документом, уточнили в Европарламенте.
Кроме того, в ЕП подчеркнули, что страны Европейского союза будут самостоятельно принимать решения о признании или непризнании сертификатов, выданных в других государствах ЕС, с неавторизованными европейским лекарственным регулятором вакцинами (Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на данный момент одобрило применение вакцин от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson).
Как заявил переговорщик со стороны ЕП по коронавирусному сертификату, глава комитета по гражданским свободам Хуан Фернандо Лопез Агиляр, в Европарламенте рассчитывают на то, что сертификат вступит в силу на территории Евросоюза с 1 июля.
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