Основатель Telegram Павел Дуров удалил страницу в Facebook

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров удалил аккаунт в Facebook.

Дуров никак не прокомментировал свой уход из соцсети. При этом его аккаунт в Instagram, принадлежащем Facebook, по-прежнему доступен.

Миллиардер неоднократно критиковал компанию, в том числе из-за проблем с безопасностью. По словам Дурова, принадлежащий ей WhatsApp не защищает сообщения пользователей и отслеживает их фотографии и сообщения. По мнению бизнесмена, проблема заключается именно в политике Facebook.

В январе WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. Позднее мессенджер отложил внедрение обновления из-за негативной реакции пользователей. На этом фоне число аккаунтов Telegram резко увеличилось: в первую неделю января число активных пользователей мессенджера превысило 500 миллионов в месяц.