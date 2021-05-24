В Украине зафиксировали минимальное с начала года число новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 1334 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
За прошедшие сутки госпитализировали 1019 человек, умерли 68 пациентов, выздоровели 6999 человек.
Днем ранее, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19, 22 мая зафиксировано 4 606 новых инфицированных, 21 мая за сутки было 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19.
За все время пандемии в Украине заболели 2 183 855 человек; выздоровели 1 957 560 человек; умерли — 49 436.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
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