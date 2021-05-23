В Индии уже около 9 тысяч человек заразились «черной плесенью»

Штаты Гуджарат и Махараштра зафиксировали более 2 тыс. заразившихся мукормикозом («черной плесенью») — опасным грибковым заболеванием, которое может привести к летальному исходу. Об этом сообщает в воскресенье телеканал News-18 со ссылкой на представителей местных властей.
По этой информации, в Гуджарате выявлен 2 281 пациент с мукормикозом, в Махараштре — ровно 2 тыс.
В субботу вечером глава Министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Садананда Говда на своей странице в Twitter сообщил, что общее число заразившихся этой инфекцией в стране оценивается в 8 848 человек. Согласно этим данным, наиболее сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака.
Министр отметил, что власти выделяют в общей сложности 23 680 дополнительных флаконов антигрибкового препарата амфотерицин B, который используется для лечения болезни. «Распределение препарата происходит пропорционально — на основе количества случаев в каждом штате», — отметил он.
Как указывают специалисты, грибковое заболевание мукормикоз («черная плесень») диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Это заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени. Случаи мукормикоза выявлены в целом ряде регионов страны.
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