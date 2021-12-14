Шмыгаль хочет принудительно изымать земучастки для строительства дорог

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил разрешить принудительное оплатное изъятие земельных участков у их собственников в случае возникновения общественной необходимости для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения и других связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры.
Соответствующая инициатива содержится в законопроекте № 6422 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отчуждения для общественных нужд или на основании общественной необходимости находящихся в частной собственности земельных участков, который был зарегистрирован в Верховной Раде 10 декабря, а его текст появился на сайте парламента во вторник.
Инициатором документа выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Согласно тексту законопроекта, решение об отчуждении земельного участка на основании общественной необходимости и исключительно с целью строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, в том числе на условиях концессии или других формах осуществления государственно-частного партнерства, принимается органами исполнительной власти или местного самоуправления. Если с собственником земельного участка и находящейся на нем недвижимости в течение одного месяца согласия не достигается, ведомство обращается в административный суд с иском об оплатном принудительном отчуждении указанных объектов.
В законопроекте уточняется, что суд будет принимать решение по соответствующим спорам по правилам упрощенного искового производства в течение одного месяца со дня поступления искового заявления. Судебный сбор при рассмотрении таких дел взыматься не будет.
Согласно тексту законопроекта, апелляции по делам о принудительном отчуждении земельных участков на основании общественной необходимости будет рассматривать Верховный суд, который будет обязан рассмотреть дела в двухмесячный срок со дня поступления апелляционной жалобы.
Уточняется, что решения Верховного суда будут вступать в законную силу с момента провозглашения и не могут быть обжалованы. Также апелляционный суд не сможет возвращать дело по результатам апелляционного разбирательства на новое рассмотрение.
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