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В Баку сообщили о взятии в плен шести армянских военных

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В Баку сообщили о взятии в плен шести армянских военных

Минобороны Азербайджана заявило в четверг о попытке перехода разведывательно-диверсионной группы ВС Армении на территорию Азербайджана, взяты в плен шесть армянских военнослужащих

«27 мая около 03:00 (02:00 по Киеву) разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении предприняла попытку перейти на территорию Азербайджана в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района на армяно-азербайджанской границе. Противник проводил работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии, расположенным на границе. В результате незамедлительных оперативных мер шесть военнослужащих противоположной стороны были окружены и взяты в плен», — утверждается в сообщении.

По утверждению оборонного ведомства, в четверг утром близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков. «В результате принятых мер их передвижение было пресечено. В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении», — подчеркивается в информации.

Информацию о взятии в плен своих солдат подтвердила пресс-служба военного ведомства Армении.
«Рано утром 27 мая шесть военнослужащих ВС Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области. Принимаются необходимые меры по возвращению плененных военнослужащих», — отмечается в сообщении.

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Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях «корректировки границы» пытались провести «определенные работы» в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

Армения, Азербайджан
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