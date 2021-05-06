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Джефф Безос продал часть акций Amazon

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Джефф Безос продал часть акций Amazon

Джефф Безос продал акции компании Amazon на сумму $2,486 млрд, следует из данных об инсайдерских продажах, собранных OpenInsider. Как отмечает Bloomberg, указывающий аналогичную сумму, это первая крупная продажа акций бизнесменом в 2021 году. В прошлом году Безос продал акции основанной им компании на сумму свыше $10 млрд, уточняет агентство.

Миллиардер продал около 740 тыс. ценных бумаг Amazon согласно заранее установленному плану продаж. Всего в 2021 году Безос намерен продать 2 млн акций технологической компании, уточняет Bloomberg со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

По данным OpenInsider, продажа пакета прошла 4 мая. За пять дней до этого — 29 апреля — Amazon отчитался о рекордной квартальной прибыли, которая составила $8,1 млрд. Вскоре после отчета стоимость акций Amazon достигла нового рекорда.

Акции Amazon — одни из самых дорогих акций на американском рынке. На фоне выхода квартальной отчетности компании крупные аналитики начали пересматривать прогнозы по стоимости бумаг. Самый оптимистичный прогноз — от финансовой группы Susquehanna — предполагает, что котировки могут достичь $5,5 тыс. на горизонте года. Самые скромные ожидания у DZ Bank — $4,2 тыс. Торговую сессию 5 мая акции Amazon завершили на отметке $3270.

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Джефф Безос — богатейший человек в мире, он занимает первое место в списках миллиардеров Bloomberg и Forbes. По их подсчетам, его состояние составляет $191 млрд.

Деньги от продажи акций бизнесмен использует преимущественно на финансирование аэрокосмической компании Blue Origin. Ранее он пожертвовал $10 млрд фонду Bezos Earth Fund, который занимается проблемами изменения климата.

Amazon, Джефф Безос
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