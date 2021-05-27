Nintendo в этом году выпустит новую версию консоли Switch

Японская компания Nintendo собирается выпустить обновленную версию своей консоли Switch в сентябре или октябре 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В новой версии будет 7-дюймовый OLED-дисплей от Samsung, а также новый, более мощный чип от NVIDIA с поддержкой технологии сглаживания DLSS — это позволит выводить изображение на экран с разрешением 4К.
Ранее президент Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил, что компания запасла достаточное количество полупроводников, чтобы производить консоль Switch в ближайшее время, однако ожидает дефицита ближе к концу года. Источники Bloomberg сообщают, что компания уверена в своей возможности поставить достаточное количество консолей, несмотря на дефицит полупроводников.
В 2019 году Nintendo выпустила портативную Switch Lite, которую нельзя было подключить к телевизору, а также представила стандартную версию с более высокой производительностью батареи. Слухи о мощной Nintendo Switch (возможно, с подзаголовком Pro) также появились в 2019 году.
В конце 2020 года свои новые консоли выпустили Sony и Microsoft. PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой консолью в истории США, однако из-за проблем с предложением PS5 в первом квартале 2021 года была только второй самой продаваемой консолью после Nintendo Switch.
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