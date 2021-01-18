Названы самые продаваемые игровые приставки 2020 года

На ключевых для консолей рынках США и Японии в 2020 году больше всего продали Nintendo Switch. О данных по продажам игровых приставок ссылается VentureBeat.

В США Nintendo Switch продержался на первом месте по продажам на протяжении всего 2020 года. Второе место заняла PlayStation 5, которая до сих пор остается в дефиците. А вот третье место у Xbox Series X и S, что оказалось лучшим результатом в истории приставок от Microsoft. В долларовом эквиваленте в США продали всех приставок на 1,35 миллиарда, что на 38 процента больше, чем за 2019 год.

На японском рынке Nintendo заняла долю в 87 процента — было продано 3,9 миллиона приставок Nintendo Switch, а упрощенный Switch Lite разошелся в 2 миллиона экземпляров.

Впрочем, в 2021 году ситуация может кардинально измениться — новые приставки от Sony и Xbox только набирают обороты, а в Nintendo не спешат обновлять Switch, который откровенно устарел.