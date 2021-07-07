Новая версия Nintendo Switch с увеличенным OLED экраном выйдет 8 октября

Японская компания Nintendo анонсировала новую версию консоли Switch с увеличенным OLED экраном и вдвое большим количеством памяти. Консоль выйдет 8 октября 2021 года по цене $349,9 — на $50 выше стоимости оригинальной версии, вышедшей в 2017 году.
В новой Nintendo Switch будет диагональ 7 дюймов, усовершенствованная звуковая система, 64 Гб памяти, гибкая подставка и проводной сетевой порт. Для сравнения, оригинальная версия обладала 6,2-дюймовым дисплеем, 32 Гб памяти и подключалась к сети по Wi-Fi.
The Verge подтвердил, что новая консоль не обладает новыми техническими характеристиками по сравнению с оригиналом — ранее Bloomberg сообщал, что новая Nintendo Switch получит поддержку разрешения 4К, однако этого не случилось.
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