Новая версия Nintendo Switch с увеличенным OLED экраном выйдет 8 октября

Японская компания Nintendo анонсировала новую версию консоли Switch с увеличенным OLED экраном и вдвое большим количеством памяти. Консоль выйдет 8 октября 2021 года по цене $349,9 — на $50 выше стоимости оригинальной версии, вышедшей в 2017 году.

В новой Nintendo Switch будет диагональ 7 дюймов, усовершенствованная звуковая система, 64 Гб памяти, гибкая подставка и проводной сетевой порт. Для сравнения, оригинальная версия обладала 6,2-дюймовым дисплеем, 32 Гб памяти и подключалась к сети по Wi-Fi.

The Verge подтвердил, что новая консоль не обладает новыми техническими характеристиками по сравнению с оригиналом — ранее Bloomberg сообщал, что новая Nintendo Switch получит поддержку разрешения 4К, однако этого не случилось.