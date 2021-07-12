Картридж с игрой Super Mario 64 продали за $1,56 млн

Картридж с видеоигрой Super Mario 64 от японской компании Nintendo продали на американском аукционе Heritage Auctions за рекордные $1,56 млн. Об этом сообщил торговый дом в Twitter.

Super Mario 64 побила рекорд картриджа с игрой The Legend of Zelda («Легенда о Зельде») от той же Nintendo, который был продан на аукционе 9 июля за $870 тыс.

В начале апреля на аукционе Heritage Auctions продали нераспечатанный картридж с игрой Super Mario Bros. 1986 года за $660 тыс. Изначально картридж купили в качестве подарка на Рождество, но забыли в ящике стола. Там он и пролежал с 1986 года до наших дней, сохранив оригинальную упаковку. Игру обнаружили только в начале 2021 года.

Игра Super Mario Bros. относится к жанру «платформер». Выпущена в 1985 году японской компанией Nintendo для платформы Famicom. Занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая игра в истории.