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Брат экс-главы «Госинвестпроекта» для легализации средств купил более 700 земельных участков

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Брат экс-главы «Госинвестпроекта» для легализации средств купил более 700 земельных участков

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили 26 мая родному брату бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами («Госинвестпроект») о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.

Как соообщается на сайте НАБУ, это — второй близкий родственник экс-главы «Госинвестпроекта», задействованный в коррупционной схеме с завладением денежными средствами, выделенными на реализацию национальных проектов. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. В связи с тем, что его местонахождение не установлено, сообщение о подозрении оставлено по месту его регистрации и в жилищно-эксплутационном управлении.

Следствие установило, что в 2012-14 гг. «Государственная инвестиционная компания», находилась в сфере управления «Госинвестпроекта», предоставила займы в размере 259,2 млн грн двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022». Эти компании, как впоследствии установит следствие, имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству «Госинвестпроекта».

Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы «Госинвестпроекта».

Впоследствии эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, в течение 2013-15гг скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га.

В июле 2020 году на указанные земельные участки по ходатайству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест.

НАБУ и САП устанавливают других участников преступной организации. В том числе продолжается коммуникация с компетентными органами Панамы о привлечении к уголовной ответственности бывшего главы «Госинвестпроекта» которого Генеральная прокуратура Украины экстрадировала из Панамы в 2017 году на таких условиях, при которых НАБУ и САП пока не могут ему сообщить о подозрении, несмотря на собранную доказательную базу.

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Ранее, в мае 2019 года, НАБУ и САП закончили расследование по обвинению 10 человек в завладении 250,2 мон грн, выделенных на реализацию национальных проектов. На тот момент следствие имело доказательства легализации средств, выведенных из «Госинвестпроекта», путем перевода их на счета компаний-нерезидентов, приобретение вертолета «Robinson R44» и самолета «Viper SD 4», которыми пользовался бывший руководитель «Госинвестпроекта». Направив дело в суд, детективы НАБУ продолжали исследовать цепь легализации средств и впоследствии нашли доказательства легализации средств через приобретение 700 земельных участков.

Напомним, что главой «Госинвестпроекта» был Владислав Каськив.

НАБУ, Госинвестпроект
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